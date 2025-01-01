images
images
-20 %
Godox GR30 рефлектор для MG1200Bi
Godox GR30 рефлектор для MG1200Bi

Godox GR30 рефлектор для MG1200Bi

Godox
Артикул: MTG-1371

Godox GR30 рефлектор для MG1200Bi. 

Рефлектор Godox GR30 разработан для светодиодного осветителя KNOWLED MG1200Bi и предназначен для сужения и фокусировки светового пучка. Рефлектор Godox GR30 с углом распространения света 30° формирует умеренное по размеру световое пятно, которое подойдет для освещения крупных объектов или большей площади сцены, но при этом достаточно ограниченное, чтобы устранить засветку и паразитные блики. Байонет Godox G. 

Описание

Подходит для использования в ситуациях, когда требуется сильное направленное освещение, например, при съемке объектов на большом расстоянии, при необходимости подсветки конкретных деталей в кадре или при создании эффекта более яркого центрального освещения с тенями на краях кадра. Легко, быстро и надежно устанавливается на осветителе благодаря новому байонету G.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Анри Картье-Брессон
Анри Картье-Брессон
Как снять видео ночью качественно
Как снять видео ночью качественно
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Магазин Фотогора. Как собрать журавль для фотостудии
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Pixaero Mobus компактный накамерный телесуфлер. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера