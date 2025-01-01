Godox GR30 рефлектор для MG1200Bi. 

Описание

Подходит для использования в ситуациях, когда требуется сильное направленное освещение, например, при съемке объектов на большом расстоянии, при необходимости подсветки конкретных деталей в кадре или при создании эффекта более яркого центрального освещения с тенями на краях кадра. Легко, быстро и надежно устанавливается на осветителе благодаря новому байонету G.