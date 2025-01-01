images
Raylab RAR-HE кольцо переходное для софтбоксов Hensel

Raylab
Артикул: NVF-1974

Raylab RAR-HE – байонетное кольцо для софтбоксов. Предназначено для установки софтбоксов на приборы Hensel и приборы с байонетом Hensel.

Описание

