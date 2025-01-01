images
Falcon Eyes DBBW переходное кольцо
Falcon Eyes
Артикул: NVF-6463

Falcon Eyes DBBW – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм для софтбоксов с байонетом Bowens. Изготовлено из металла.

