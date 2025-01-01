Osram (64516) 230V/GX6/35/300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Falcon Eyes DBBW – переходное кольцо предназначено для установки софтбоксов с диаметром адаптера 152 мм для софтбоксов с байонетом Bowens. Изготовлено из металла.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Osram (64516) 230V/GX6/35/300W – одноцокольная галогенная студийная лампа.
Fotokvant GRID18-10 – соты 10 градусов для софрефлектора.
Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Материал изготовления - алюминий. Диаметр – 180 мм. Диаметр ячейки – 2 мм.
Fotokvant SN-10 - адаптер-переходник для установки в софтбокс с байонетом Bowens вспышек серии SS.
Адаптер изготовлен из металла. Диаметр 95 мм. Вес 180 грамм.
Работай с цветом без бликов
Wansen