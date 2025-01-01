Артикул: OLE-2045

Godox Knowled GP36K проекционная насадка с байонетом G Mount

Проекционная насадка с линзой 36° со встроенной системой охлаждения для светодиодных осветителей Godox с байонетом G Mount. В комплекте держатель масок гобо и набор масок гобо. Применяется в креативных съемках.