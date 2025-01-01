images
Godox
Godox Knowled GP36K проекционная насадка с байонетом G Mount

Проекционная насадка с линзой 36° со встроенной системой охлаждения для светодиодных осветителей Godox с байонетом G Mount. В комплекте держатель масок гобо и набор масок гобо. Применяется в креативных съемках.

Описание

Проекционная насадка, усиливая интенсивность освещения, создает равномерный яркий луч, что позволяет создать реалистичную имитацию солнечного света в различных условиях. За счет масок насадка позволяет создавать  разнообразные световые эффекты.  Специально разработанный механизм фокусировки с вращающейся рукояткой обеспечивает плавный и точный контроль над фокусом, управляя четкостью светового луча. Ирисовая диафрагма позволяет свободно регулировать диаметр светового пятна.

Характеристики:

  • Размеры 281 х 234 х 287 мм
  • Вес приблиз. 8,23 кг


Комплектация

  • Проекционная насадка GP36K ×1
  • Держатель масок гобо ×1
  • Набор масок гобо ×1
  • Портативный кейс ×1
  • Линза 36° ×1

