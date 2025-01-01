Москва
Godox Knowled GP36K проекционная насадка с байонетом G Mount
Проекционная насадка с линзой 36° со встроенной системой охлаждения для светодиодных осветителей Godox с байонетом G Mount. В комплекте держатель масок гобо и набор масок гобо. Применяется в креативных съемках.
Проекционная насадка, усиливая интенсивность освещения, создает равномерный яркий луч, что позволяет создать реалистичную имитацию солнечного света в различных условиях. За счет масок насадка позволяет создавать разнообразные световые эффекты. Специально разработанный механизм фокусировки с вращающейся рукояткой обеспечивает плавный и точный контроль над фокусом, управляя четкостью светового луча. Ирисовая диафрагма позволяет свободно регулировать диаметр светового пятна.
Характеристики:
