Godox Knowled GF14 насадка оптическая с линзой Френеля байонет G Mount
Godox
Артикул: OLE-2044

Оптическая насадка позволяет многократно увеличить эффективность светодиодных осветителей Godox и совместима со светодиодными осветителями с креплением G-Mount

Описание

Характеристики:

  • Угол рассеивания луча 15°-45°
  • Рабочая температура -10°C~40°C
  • Размер 471×426×235мм
  • Вес приблиз. 9.68кг

