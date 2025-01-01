images
Godox AK-R27 объектив для AK-R21

Godox AK-R27 объектив для AK-R21

Godox
Артикул: OLE-1969

Объектив с фокусным расстоянием 65 мм предназначен для использования совместно с проекционной насадкой AK-R21. Используется для фокусирования светового луча, проходящего через насадку, для создания различных световых эффектов. 

Описание

Характеристики:

  • Совместим с проекционной насадкой AK-R21
  • Фокусное расстояние 65 мм
  • Размер 52х52х35мм
  • Вес 60 гр.

