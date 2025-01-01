images
Godox 36° Lens линза для VSA-36K
Godox
Сменная линза для проекционных насадок Godox VSA с углом проекции 36°сделана из оптического стекла.

Проекционная насадка предназначена для проецирования резких изображений и теней через маски гобо на фон или объект съемки. Позволяет получить резкую графичную картинку без размытых краев. Оборудован специальным линзовым фокусером, с помощью которого можно менять размер проекции и дистанцию съемки.

  • Размер линзы 135х219х137 мм
  • Вес линзы  1.92 кг

