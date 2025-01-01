images
Godox 26° Lens линза для VSA-26K
Godox 26° Lens линза для VSA-26K

Godox 26° Lens линза для VSA-26K

Godox
Артикул: OLE-1958

Godox 26° Lens линза для VSA-26K

Сменная линза для проекционных насадок Godox VSA с углом проекции 26° сделана из оптического стекла.

Описание

Проекционная насадка предназначена для проецирования резких изображений и теней через маски гобо на фон или объект съемки. Позволяет получить резкую графичную картинку без размытых краев. Оборудован специальным линзовым фокусером, с помощью которого можно менять размер проекции и дистанцию съемки.

Характеристики:

  • Размер линзы 135х219х137 мм
  • Вес линзы 1,75 кг

