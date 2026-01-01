Aputure Spotlight Mini Zoom для LS 60d/60x светоформирующая насадка

Светоформирующая насадка Aputure Spotlight Mini Zoom для LS 60d/60x.
Световой модификатор с линзой формирующей луч света с углом от 15 до 30 градусов. Конструкция предусматривает слот, в который можно установить прилагаемый держатель гобо размера М, или дополнительную диафрагму для контроля формы и размера светового луча.
Обладая специально разработанной прецизионной оптикой Aputure, светоформирующая насадка Spotlight Mini Zoom обеспечивает безупречное качество проецирования постоянного света от LED прожекторов, с минимальной радужной окантовкой и однородным распределением света от края до края более 80%.
Каждая створка встроенного 4-створчатого затвора позволяет добиться точных размеров и формы при формировании луча. Также в комплекте помтавки имеются 15 шаблонов гобо размера M и держатель для них.
Восемьнадцатилепестковая диафрагма позволяет еще точнее контролировать размер окружности луча освещения и с легкостью сузить угол его распространения. Кроме того специальным регулятором, расположенным на корпусе можно менять расстояние между линзами и глубину насадки на прожекторы LS 60d и LS 60x.
Для хранения и переноски в комплекте поставки имеется мягкая сумка.
Уровень освещения: с Aputure LS 60d при 5600 K и угле луча 15 градусов 14400 люкс на 1 метр, с Aputure LS 60x при 6500 K и угле луча 15градусов 10330 люкс на 1 метр.
