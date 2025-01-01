images
Hensel 8607 (38607) софтрефлектор портретная тарелка 56 см

Hensel 8607 (38607) софтрефлектор портретная тарелка 56 см

Hensel
Артикул: NVF-1308

Hensel 8607 (38607) – портретная тарелка, белая матовая, со съемным дефлектором и возможностью установки семидюймовой сотовой решетки и фолиевых фильтров.  Предназначена для создания яркого светового потока с мягким светом. Белая портретная тарелка идеально передает мягкие ровные тона кожи, обеспечивает однородный световой поток, аналогичный по рисунку света от серебряной тарелки с установленным рассеивателем.

Совместима с моноблоками Expert/Integra, EH Pro Mini.

Описание

Hensel 8607 (38607) софтрефлектор портретная тарелка 56 см

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Audio-technica ATR3350 Бюджетный микрофон для видеоблога и не только
Видеообзор &quot;Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов&quot;
Видеообзор "Универсальные сумки Fotokvant BSN-03 для фотографов и видеографов"
Green screen - before and after
Green screen - before and after
Как превратить в фотостудию обычный дом
Как превратить в фотостудию обычный дом
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера