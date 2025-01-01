Hensel 8607 (38607) софтрефлектор портретная тарелка 56 см

Москва
Hensel 8607 (38607) – портретная тарелка, белая матовая, со съемным дефлектором и возможностью установки семидюймовой сотовой решетки и фолиевых фильтров. Предназначена для создания яркого светового потока с мягким светом. Белая портретная тарелка идеально передает мягкие ровные тона кожи, обеспечивает однородный световой поток, аналогичный по рисунку света от серебряной тарелки с установленным рассеивателем.
Совместима с моноблоками Expert/Integra, EH Pro Mini.
