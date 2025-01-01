Grifon RF-550s рефлектор портретная тарелка

Арт. DAN-2314

до конца распродажи 9 дн

Быстроскладной софтбокс Godox SB-UFW6090 с сотами 60х90 см.

Прямоугольный софтбокс для различных видов съемки. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Складывается и раскладывается как зонт. Благодаря вращению софтбокса в креплении, полосу света можно направлять под любым углом. Софтбокс может создавать мягкое или жесткое освещение, в зависимости от того, используется он с рассеивателями или без них. Сотовая решетка позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра. Байонет - Bowens.