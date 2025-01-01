Grifon RF-550s рефлектор портретная тарелка

Falcon Eyes PCA-25M - колеса для стоек с посадочным диаметром ножек 25 мм.
Софтрефлектор Grifon RF-550 предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.
Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.
Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.
Быстроскладной софтбокс Godox SB-UFW6090 с сотами 60х90 см.
Прямоугольный софтбокс для различных видов съемки. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Складывается и раскладывается как зонт. Благодаря вращению софтбокса в креплении, полосу света можно направлять под любым углом. Софтбокс может создавать мягкое или жесткое освещение, в зависимости от того, используется он с рассеивателями или без них. Сотовая решетка позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра. Байонет - Bowens.
Сумка для софтрефлектора диаметром 55 см Fotokvant BBD-55.
Круглая сумка для софтрефлектора диаметром 55 см. Имеет раздельные отсеки для хранения софтрефлектора и сотовой насадки. Изготовлена из качественного материала. Закрывается на молнию.
Импульсный моноблок Grifon GS-300 II.
Студийный моноблок мощностью 300 Дж с плавной регулировкой от 1 до 1/32. Пилотный свет - лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку. Индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32-1/1). Байонет Bowens.
