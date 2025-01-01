images
Grifon RF-550s рефлектор портретная тарелка

Grifon
Артикул: FTR-669

Софтрефлектор Grifon RF-550 предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.

Описание

  • Крепление несъемное.
  • Диаметр рефлектора 550 мм
  • Диаметр внутреннего дефлектора 120 мм
  • Глубина рефлектора 120 мм

Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-25M ролики для стоек
Falcon Eyes PCA-25M - колеса для стоек с посадочным диаметром ножек 25 мм.

Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 система установки легких фонов 3х3,1 м
Grifon BS-06 – система установки фона типа ворота.

Представляет из себя две стойки и перекладину для установки фона. Перекладина состоит из четырех секций по 78 см, длина перекладины – 310 см. Стойки четырехсекционные (диаметр 25-22-19-16 cм). Максимальная высота – 3 м. Комплектуется сумкой для хранения и переноски. Вес - 3,8 кг.

Godox SB-UFW6090 быстроскладной софтбокс с сотами 60х90 см
Godox SB-UFW6090 быстроскладной софтбокс с сотами 60х90 см
Godox SB-UFW6090 быстроскладной софтбокс с сотами 60х90 см
Godox SB-UFW6090 быстроскладной софтбокс с сотами 60х90 см
Быстроскладной софтбокс Godox SB-UFW6090 с сотами 60х90 см.

Прямоугольный софтбокс для различных видов съемки. Такая форма чаще всего используется для портретов по пояс и других подобных композиций. Складывается и раскладывается как зонт. Благодаря вращению софтбокса в креплении, полосу света можно направлять под любым углом. Софтбокс может создавать мягкое или жесткое освещение, в зависимости от того, используется он с рассеивателями или без них. Сотовая решетка позволяет дополнительно ограничить периферийное рассеивание света, избежать засветки темных областей кадра. Байонет - Bowens.

Fotokvant BBD-55 сумка для софтрефлектора 55 см
Fotokvant BBD-55 сумка для софтрефлектора 55 см
Fotokvant BBD-55 сумка для софтрефлектора 55 см
Fotokvant BBD-55 сумка для софтрефлектора 55 см
Сумка для софтрефлектора диаметром 55 см Fotokvant BBD-55.

Круглая сумка для софтрефлектора диаметром 55 см. Имеет раздельные отсеки для хранения софтрефлектора и сотовой насадки. Изготовлена из качественного материала. Закрывается на молнию.

Grifon GEMINI GS-300 II импульсный моноблок
Grifon GEMINI GS-300 II импульсный моноблок
Grifon GEMINI GS-300 II импульсный моноблок
Grifon GEMINI GS-300 II импульсный моноблок
Импульсный моноблок Grifon GS-300 II.

Студийный моноблок мощностью 300 Дж с плавной регулировкой от 1 до 1/32. Пилотный свет - лампа 150 Вт, имеет также плавную регулировку. Индикация по регулировке от 5,0 до 8,0 (1/32-1/1)Байонет Bowens.

