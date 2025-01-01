images
Grifon RF-420w Kit софтрефлектор белый с сотами 41 см

Grifon
Артикул: NVF-3003

Grifon RF-410w Kit – портретная тарелка белого цвета диаметром 41 см с сотами.

Софтрефлектор – один из самых популярных световых модификаторов для студийных приборов. Применяется в портретной и рекламной фотографии. Соты сужают свет, проходящий через портретную тарелку, и формируют более направленное световое пятно.

Описание

Рефлектор модели оснащен сменным байонетом Bowens. Для установки на приборы Elinchrom и Hensel необходимы переходники.

Портретную тарелку выбрать и купить вам помогут специалисты магазина Фотогора.

 

Комплектация

  • Софтрефлектор – 41 см.
  • Соты для софтрефлектора.

 

Полезные ссылки

