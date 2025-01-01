images
Grifon
Артикул: FTR-667

Софтрефлектор Grifon предназначен для использования со студийными приборами (импульсного и постоянного света) с креплением типа Bowens.

  • Крепление несъемное.
  • Диаметр рефлектора 405 мм
  • Диаметр внутреннего дефлектора 120 мм
  • Глубина рефлектора 120 мм

Описание

Grifon RF-420s рефлектор портретная тарелка

