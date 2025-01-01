images
Elinchrom Recta (26325) бленда для софтбокса Rotalux 50x130

Elinchrom Recta (26325) бленда для софтбокса Rotalux 50x130

Elinchrom
Артикул: OLE-0373

Elinchrom Recta (26325) – диффузор-бленда для стрип-бокса Rotalux 50х130 см. Модель предназначена для установки на внешний рассеиватель софтбокса. С ее помощью можно получить более направленный поток света.

Описание

Elinchrom Recta (26325) бленда для софтбокса Rotalux 50x130

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Fotokvant LED-540ASRC светодиодный осветитель с пультом ДУ. Обзор
Дж.Ф Харли
Дж.Ф Харли
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Видеография. Часть 2. Виды перемещений при видеосъемке
Композиция в портретной фотографии
Композиция в портретной фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера