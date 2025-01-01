images
Elinchrom Recta (26319) бленда для софтбокса Rotalux 90x110

Elinchrom Recta (26319) бленда для софтбокса Rotalux 90x110

Elinchrom
Артикул: OLE-0372

Elinchrom Recta (26319) – диффузор-бленда для софтбокса Rotalux 90х110 см. Модель предназначена для установки на внешний рассеиватель софтбокса. С ее помощью можно получить более направленный поток света.

Elinchrom Recta (26319) бленда для софтбокса Rotalux 90x110

Ошибка

