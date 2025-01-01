images
Elinchrom Recta (26318) бленда для софтбокса Rotalux 60x80

Elinchrom Recta (26318) бленда для софтбокса Rotalux 60x80

Elinchrom
Артикул: OLE-0371

Elinchrom Recta (26318) – диффузор-бленда для софтбокса Rotalux 60х80 см. Модель предназначена для установки на внешний рассеиватель софтбокса. С ее помощью можно получить более направленный поток света.

Описание

Elinchrom Recta (26318) бленда для софтбокса Rotalux 60x80

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Внешняя вспышка. Съемка в черно-белом цвете
Внешняя вспышка. Съемка в черно-белом цвете
Как фотографировать птиц, которые &quot;со свистом&quot; проносятся мимо вас?
Как фотографировать птиц, которые "со свистом" проносятся мимо вас?
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Как снимать беременность. Советы по фотографии
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Потолочные системы для студии
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
Интересное!
Фонари для съемки
Категория
Спецэффекты
,
Очки фотографа
Штативы для фото- видеокамер
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера