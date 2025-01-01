Elinchrom Quadra (26323) бленда для софтбокса Rotalux 100x100

images
Elinchrom
Артикул: OLE-0369

Elinchrom Quadra (26323) – диффузор-бленда для софтбокса Rotalux 100х100 см. Модель предназначена для установки на внешний рассеиватель софтбокса. С ее помощью можно получить более направленный поток света.

Ошибка

