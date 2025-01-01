images
Elinchrom Quadra (26322) бленда для софтбокса Rotalux 70x70

Elinchrom Quadra (26322) бленда для софтбокса Rotalux 70x70

Elinchrom
Артикул: OLE-0368

Elinchrom Quadra (26322) – диффузор-бленда для софтбокса Rotalux 70х70 см. Модель предназначена для установки на внешний рассеиватель софтбокса. С ее помощью можно получить более направленный поток света.

Описание

Elinchrom Quadra (26322) бленда для софтбокса Rotalux 70x70

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Система установки фонов для &quot;Идеального ремонта&quot;
Система установки фонов для "Идеального ремонта"
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Как использовать глубокие зонты и софтбоксы Elinchrom Litemotiv
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Видеообзор фотобокса Falcon Eyes Macro Cube со светодиодным освещением
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Обменяй бумажный фон
TRADE IN
Потолочные системы для студии
Кабели передачи данных
Снимай сразу в компьютер
Интересное!
Фонари для съемки
Категория
Спецэффекты
,
Очки фотографа
Штативы для фото- видеокамер
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера