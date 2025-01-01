images
Elinchrom Octa (26328) бленда для октобокса Rotalux 100 см

Elinchrom Octa (26328) бленда для октобокса Rotalux 100 см

Elinchrom
Артикул: OLE-0376

Elinchrom Octa (26328) – диффузор-бленда для октобокса Rotalux 100 см. Модель предназначена для установки на внешний рассеиватель софтбокса. С ее помощью можно получить более направленный поток света. После установки диффузор становится частью октобокса и может оставаться на нем длительное время.

Описание

Elinchrom Octa (26328) бленда для октобокса Rotalux 100 см

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Джанни Гардин
Джанни Гардин
Видеоурок &quot;Лучшие объективы для портретной съемки&quot;
Видеоурок "Лучшие объективы для портретной съемки"
Нина Свиридова
Нина Свиридова
Радиосинхронизатор Yongnuo YN622 Canon E-TTL
Радиосинхронизатор Yongnuo YN622 Canon E-TTL
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера