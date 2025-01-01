Elinchrom Octa (26327) бленда для октобокса Rotalux 135 см

Артикул: OLE-0377

Elinchrom Octa (26327) – диффузор-бленда для октобокса Rotalux 135 см. Модель предназначена для установки на внешний рассеиватель софтбокса. С ее помощью можно получить более направленный поток света. После установки диффузор становится частью октобокса и может оставаться на нем длительное время.