Reddevil RDL S600 рассеиватель для RDL 4x600 S

Артикул: NVF-2011

Reddevil RDL S600 – специальный рассеиватели из прочной парашютной ткани. Крепится на корпус в непосредственной близости от ламп. Дает мягкий, ровный свет и монолитные блики. Предназначен для использования с приборами Reddevil RDL 4x600 S.