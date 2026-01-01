images
Profoto Barn-door (100743) двухстворчатые шторки для Strip medium

Profoto Barn-door (100743) двухстворчатые шторки для Strip medium

Profoto
Артикул: NVF-2141

Profoto Barn-door – шторки для моноблоков Strip medium, помогают сформировать длинный и узкий источник света с четким контуром. Особенно востребованы автомобильными фотографами, для которых важной задачей бывает получение идеально ровных бритвенно-острых отражений на металлическом корпусе.

Описание

Profoto Barn-door (100743) двухстворчатые шторки для Strip medium

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Смешанное освещение для фото- и видеосъемки
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Видеообзор &quot;Параболические глубокие софтбоксы. Phottix (82723) Raja Deep 60&quot;
Видеообзор "Параболические глубокие софтбоксы. Phottix (82723) Raja Deep 60"
10 советов как фотографировать пейзаж
10 советов как фотографировать пейзаж
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера