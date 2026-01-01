Profoto Barn-door (100743) двухстворчатые шторки для Strip medium

Артикул: NVF-2141

Profoto Barn-door – шторки для моноблоков Strip medium, помогают сформировать длинный и узкий источник света с четким контуром. Особенно востребованы автомобильными фотографами, для которых важной задачей бывает получение идеально ровных бритвенно-острых отражений на металлическом корпусе.