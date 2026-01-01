Profoto (100715) шторки Barndoor 4-sided 337 mm

Profoto Barndoor 337 мм (100715) шторки четырехстворчатые.
Шторки устанавливаются на рефлекторы Profoto Magnum, TeleZoom и Narrow Beam для получения направленного освещения и уменьшения количества рассеянного света.
Шторки применяются для точного управления световым потоком без изменения характеристик света. Каждую из четырех створок можно регулировать отдельно. Шторки также можно поворачивать на 360 градусов, тем самым добиваясь нужного свето-теневого рисунка.
Шторки не совместимы с рефлектором Profoto Narrow Beam модификации Travel.
