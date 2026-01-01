images
Profoto (100635) сотовый фильтр 5 градусов для 100705

Profoto (100635) сотовый фильтр 5 градусов для 100705

Profoto
Артикул: DAN-0144

Profoto (100635) – сотовая насадка для софтрефлектора. С ее помощью можно изменить форму и интенсивность светового потока от вспышки моноблока. Размер окружности определяется плотностью сот, толщиной и расстоянием до объекта съемки.

Описание

Profoto (100635) сотовый фильтр 5 градусов для 100705

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
Видеообзор &quot;Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском&quot;
Видеообзор "Какие виды отражателей бывают и как избежать ошибок при работе с лайт-диском"
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Что такое отраженная вспышка и как правильно ее использовать
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера