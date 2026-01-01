images
Profoto (100634) сотовый фильтр 10 градусов для 100705

Profoto
Артикул: DAN-0143

Profoto (100634) – сотовая насадка для софтрефлектора. С ее помощью можно изменить форму и интенсивность светового потока от вспышки моноблока. Размер окружности определяется плотностью сот, толщиной и расстоянием до объекта съемки.

Описание

