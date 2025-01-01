images
Hensel 870 (33870) сотовый рефлектор №3 для софтрефлектора

Hensel 870 (33870) сотовый рефлектор №3 для софтрефлектора

Hensel
Артикул: NVF-1311

Hensel 870 (33870) – сотовая решетка для направленного света. Предназначена для работы с софтрефлектором Hensel 8607 (38607).

Помогает лучше управлять светом и создавать необходимый эффект в световых схемах. Например, прояснение в дождливую погоду или первый луч солнца после грозы.

Описание

Hensel 870 (33870) сотовый рефлектор №3 для софтрефлектора

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Дуглас Киркланд
Дуглас Киркланд
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Фотосъемка жениха для свадебных портретов
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Потолочные системы Fotokvant. Монтаж
Стабилизаторы Golle
Стабилизаторы Golle
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера