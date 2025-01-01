Hensel 870 (33870) сотовый рефлектор №3 для софтрефлектора

Артикул: NVF-1311

Hensel 870 (33870) – сотовая решетка для направленного света. Предназначена для работы с софтрефлектором Hensel 8607 (38607).

Помогает лучше управлять светом и создавать необходимый эффект в световых схемах. Например, прояснение в дождливую погоду или первый луч солнца после грозы.