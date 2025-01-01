FST BD-300 насадка шторки с сотой цветные фильтры в комплекте

Шторки четырехлепестковые под стандартный рефлектор 7 дюймов. В комплекте соты и цветные фильтры.

