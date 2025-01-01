FST BD-20 шторки с сотами и цветными фильтрами

Артикул: OLE-0981

FST BD-20 – набор, состоящий из шторок с сотами и цветными фильтрами. Аксессуары устанавливаются на стандартный рефлектор 8"/18–20 см. Шторки служат для ограничения света, создавая более направленный поток. Используется для подсветки фона, а также для изменения цвета фона с помощью цветных фильтров.