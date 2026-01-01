images
Elinchrom
Артикул: OLE-0357

Elinchrom (26055) – сотовый фильтр 21 см 8 град. для софтрефлектора. С ее помощью можно изменить форму и интенсивность светового потока от вспышки моноблока. 

Описание

