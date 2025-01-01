images
Aputure Light Control Grid 45° соты для INFINIBAR PB6

Aputure Light Control Grid 45° соты для INFINIBAR PB6

Aputure
Артикул: MTG-1913

Aputure Light Control Grid 45° соты для INFINIBAR PB6. 

Соты разработаны специально для осветителя INFINIBAR PB6 и позволяют ограничить распространение светового потока до 45°, делая свет более направленным. 

Описание

Aputure Light Control Grid 45° соты для INFINIBAR PB6

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Простые советы для фотосъемки спортивных команд
Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Оптические рефлекторы Fotokvant RO-. Предназначение. Правила сборки
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Драматичный портрет. Схема света, построение подсветки
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера