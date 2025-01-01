images
Aputure Light Control Grid 45° соты для INFINIBAR PB12

Aputure Light Control Grid 45° соты для INFINIBAR PB12

Aputure
Артикул: MTG-1917

Aputure Light Control Grid 45° соты для INFINIBAR PB12.

Соты разработаны специально для осветителя INFINIBAR PB12 и позволяют ограничить распространение светового потока до 45°, делая свет более направленным. 

Описание

Aputure Light Control Grid 45° соты для INFINIBAR PB12

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Марк Рибу
Марк Рибу
Фотосъемка объектов в движении
Фотосъемка объектов в движении
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Phottix (81461) Nuada Ring 60 LED кольцевой светодиодный осветитель. Обзор
Лучшая палка для селфи – это друг
Лучшая палка для селфи – это друг
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера