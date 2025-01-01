Falcon Eyes FEA-BRT BW3 насадка фоновая

Временно нет в наличии

Falcon Eyes FEA-BRT BW3 – насадка для подсветки фона. Внутренняя поверхность белая, матовая. Оснащен клипсами для крепления фильтров (рассеивающий фильтр в комплекте). Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Байонет Bowens.

