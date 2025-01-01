Falcon Eyes FEA-BRT BW3 насадка фоновая

Grifon MBH-700S – пластина с адаптером. Кронштейн дает возможность прикрепить различное студийное оборудование к потолку и стенам. Втулка имеет резьбу 1/4 дюйма.
Falcon Eyes FEA-BRT BW3 – насадка для подсветки фона. Внутренняя поверхность белая, матовая. Оснащен клипсами для крепления фильтров (рассеивающий фильтр в комплекте). Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Байонет Bowens.
Hensel 8608 (38608) – портретная тарелка, серебристая, со съемным дефлектором и возможностью установки семидюймовой сотовой решетки и фолиевых фильтров. Предназначена для создания яркого светового потока.
Совместима с моноблоками Exper, Integra, EH Pro Mini.
Fotokvant GRID18-40 – соты с ячейкой 5х5 мм для стандартного рефлектора.
Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Материал изготовления - алюминий. Диаметр, мм – 180.
Godox AD-AC - источник питания моноблока Witstro AD600.
Сетевой адаптер питания для вспышек серии Godox AD600, в том числе AD600B/BM, для работы от сети переменного тока 220V.
