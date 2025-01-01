images
Falcon Eyes FEA-BRT BW3 насадка фоновая
Falcon Eyes
Артикул: NVF-7175

Falcon Eyes FEA-BRT BW3 – насадка для подсветки фона. Внутренняя поверхность белая, матовая. Оснащен клипсами для крепления фильтров (рассеивающий фильтр в комплекте). Фоновый рефлектор создает равномерное световое пятно, препятствуя попаданию лишнего света в объектив. Байонет Bowens.

Описание

Характеристики:

  • длина, мм – 345
  • размер среза, мм – 320х217
  • рассеивающий фильтр в комплекте, см – 35х23
  • байонет – Bowens (сменный, диаметр кольца 152 мм)
  • вес, кг – 0,385

С этим товаром покупают

Grifon MBH-700S пластина с адаптером
Арт. OLE-1292
Grifon MBH-700S пластина с адаптером
Grifon MBH-700S – пластина с адаптером. Кронштейн дает возможность прикрепить различное студийное оборудование к потолку и стенам. Втулка имеет резьбу 1/4 дюйма.

Hensel 8608 (38608) софтрефлектор портретная тарелка 56 см
Hensel 8608 (38608) софтрефлектор портретная тарелка 56 см
Hensel 8608 (38608) софтрефлектор портретная тарелка 56 см
Арт. NVF-1309
Hensel 8608 (38608) софтрефлектор портретная тарелка 56 см
Hensel 8608 (38608) – портретная тарелка, серебристая, со съемным дефлектором и возможностью установки семидюймовой сотовой решетки и фолиевых фильтров.  Предназначена для создания яркого светового потока.

Совместима с моноблоками Exper, Integra, EH Pro Mini.

 

Fotokvant GRID18-40 соты 40 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-40 соты 40 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-40 соты 40 град. для стандартного рефлектора 18 см
Арт. NVF-7085
Fotokvant GRID18-40 соты 40 град. для стандартного рефлектора 18 см
Fotokvant GRID18-40 – соты с ячейкой 5х5 мм для стандартного рефлектора.

Используются для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью. Материал изготовления - алюминий. Диаметр, мм – 180.

Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM
Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM
Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM
Арт. NVF-9572
Godox AD-AC источник питания моноблока Witstro AD600 и AD600B/BM
Godox AD-AC - источник питания моноблока Witstro AD600.

Сетевой адаптер питания для вспышек серии Godox AD600, в том числе AD600B/BM, для работы от сети переменного тока 220V.

Видео

Как пользоваться градиентными фильтрами
Как пользоваться градиентными фильтрами
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Как осветить фильм ужасов. 5 способов
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Что такое софтбокс и какие виды софтбоксов бывают
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
Фотосъемка косметики для каталога. Часть вторая - обработка в фоторедакторе
