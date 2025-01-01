Visico VС-1000HHLR импульсная студийная вспышка с рефлектором

Visico VC-801TX – пульт дистанционного управления c функцией радиосинхронизации (передачтик)
Visico VС-1000HHLR – импульсная студийная вспышка мощностью 1000 Дж с рефлектором. Имеет глубину регулировки до 1/32 и оснащена пилотным светом 250 Вт.
Моноблок может синхронизироваться по первому и второму импульсу. Это позволяет использовать его наравне и с профессиональной, и с любительской фототехникой. Настройка мощности происходит с помощью цифровой регулировки, а это значит, что настройки при необходимости можно без труда повторить. Короткий импульс может заморозить движение и перемещение в кадре.
Технические характеристики:
