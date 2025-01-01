images
Visico VC-801TX радиосинхронизатор 16 каналов
Visico
Артикул: NVF-5701

Visico VC-801TX – пульт дистанционного управления c функцией радиосинхронизации (передачтик)

 

Описание

VC-801TX совместим только со следующими фотовспышками Visico: VCHH, VE Plus, VCHHLR, VISICO4. Led 100T. Он не совместим с другими моделями или любыми другими торговыми марками.

Характеристики:

  • тип – радиосинхронизатор VC-801TX (передатчик)
  • дистанция синхронизации, м – до 100
  • рабочая частота, Ghz – 2.4
  • крепление – горячий башмак
  • цвет – черный

Комплектация

  • Передатчки - 1 шт.
  • Батарейка - 1 шт.
  • Шнур - 1 шт.

