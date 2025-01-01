images
Visico 4 импульсный студийный осветитель 300 Дж со встроенным аккумулятором
Visico 4 импульсный студийный осветитель 300 Дж со встроенным аккумулятором
Visico 4 импульсный студийный осветитель 300 Дж со встроенным аккумулятором

Visico 4 импульсный студийный осветитель 300 Дж со встроенным аккумулятором

Visico
Артикул: NVF-1394

Visico 4 – инновационный моноблок. Совместим со всеми аксессуарами с байонетом Bowens. Имеет встроенный в сам прибор литиевый аккумулятор и беспроводной радиосинхронизатор. Оснащен чрезвычайно экономичным светодиодным пилотным светом.

Описание

Характеристики:

  • ведущее число GN (2 м, ISO 100) – 1/60
  • глубина регулировки мощности импульсам – цифровая регулировка (пошаговая) LED DISPLAY (от  1/1 до 1/16)
  • длительность импульса – 1/1000–1/2500
  • время перезарядки мощности – от 0,4 с до 2,5 с
  • последовательные вспышки – 3, 5, 7, 10, 12, 15 выстрелов
  • стробоскопический режим вспышки, Гц  – 1, 3, 5, 10, 15, 20
  • длительность импульса – 1/5000 s; F6 1/6000 s; F7 1/7000 s; F8 1/8000 s; F9 1/9000 s; FP 1/10000 s.
  • моделирующая светодиодная лампа – 13W
  • цветовая температура – 5500 K ± 200 K
  • размер, мм – 125х220
  • вес, кг – 1,8
  • количество срабатываний на полной мощности на одной зарядке – 700 раз
  • источник питания – литиевая батарея, емкость 6000 mAH, 12В, время зарядки 5 часов
  • защита от перегрева блока питания – есть
  • низкое напряжение автоматического отключения энергии системы

Комплектация

  • Кабель синхронизации – 3,5 м.
  • Стандартный рефлектор.
  • Защитный колпак.
  • Сетевое зарядное устройство – 240V.
  • Зарядное устройство для автомобиля – 12V.
  • Крепление на студийную стойку.

