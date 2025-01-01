Visico 4 импульсный студийный осветитель 300 Дж со встроенным аккумулятором

Артикул: NVF-1394

Visico 4 – инновационный моноблок. Совместим со всеми аксессуарами с байонетом Bowens. Имеет встроенный в сам прибор литиевый аккумулятор и беспроводной радиосинхронизатор. Оснащен чрезвычайно экономичным светодиодным пилотным светом.