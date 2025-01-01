images
Grifon DE-200 студийная вспышка мощностью 200 Дж/снят с производства

Grifon
Артикул: NVF-1222

Grifon DE-200 – импульсная студийная вспышка мощностью 200 Дж в прочном пластиковом корпусе. Имеет глубину регулировки до 1/16 и оснащена пилотным светом 150 Вт.

Байонет Bowens.

Описание

Моноблок имеет возможность синхронизации по первому и второму импульсу, что позволяет использовать его наравне с профессиональными камерами и с любительскими фотоаппаратами. За счет цифровой регулировки фотограф может легко и точно выставить мощность и при необходимости точно повторить результат. Короткий импульс позволяет замораживать даже достаточно быстрое движение.

Характеристики:

  • максимальная мощность – 200 Дж
  • регулировка мощности вспышки 1/16 – 1/1 с шагом 0,2 стопа
  • пилотный свет – 150 Вт (патрон Е27)
  • ведущее число с рефлектором – 49 
  • цветовая температура – 5600 ±200 К
  • питание – 220 В/50 Гц
  • время зарядки – 0,3–1,2 с
  • синхронизация – синхрошнур 3,5 мм; по световому или ИК-импульсу; радиосинхронизация
  • длина импульса 1/2000–1/800 с
  • вес, кг – 1,5

Комплектация

  • Импульсный моноблок 1 шт.
  • Зонтичный рефлектор 15 см 1 шт.
  • Защитный пластиковый колпак 1 шт.
  • Синхрошнур 1 шт.
  • Силовой шнур 1 шт.

