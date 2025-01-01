Grifon DE-200 студийная вспышка мощностью 200 Дж/снят с производства

Описание

Моноблок имеет возможность синхронизации по первому и второму импульсу, что позволяет использовать его наравне с профессиональными камерами и с любительскими фотоаппаратами. За счет цифровой регулировки фотограф может легко и точно выставить мощность и при необходимости точно повторить результат. Короткий импульс позволяет замораживать даже достаточно быстрое движение.

Характеристики: