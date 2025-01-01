Grifon DE-200 студийная вспышка мощностью 200 Дж/снят с производства

Моноблок имеет возможность синхронизации по первому и второму импульсу, что позволяет использовать его наравне с профессиональными камерами и с любительскими фотоаппаратами. За счет цифровой регулировки фотограф может легко и точно выставить мощность и при необходимости точно повторить результат. Короткий импульс позволяет замораживать даже достаточно быстрое движение.
Характеристики:
- максимальная мощность – 200 Дж
- регулировка мощности вспышки 1/16 – 1/1 с шагом 0,2 стопа
- пилотный свет – 150 Вт (патрон Е27)
- ведущее число с рефлектором – 49
- цветовая температура – 5600 ±200 К
- питание – 220 В/50 Гц
- время зарядки – 0,3–1,2 с
- синхронизация – синхрошнур 3,5 мм; по световому или ИК-импульсу; радиосинхронизация
- длина импульса – 1/2000–1/800 с
- вес, кг – 1,5