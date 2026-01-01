Godox Witstro AD300Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL

Вспышка проста и понятна в управлении. Параметры настройки, установленные при помощи панели управления, отображаются на контрастном LCD-дисплее с подсветкой. Кроме того, встроенный приемник радиосистемы Godox 2,4G X позволяет запускать и управлять параметрами вспышки по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц. При помощи дополнительно приобретаемого синхронизатора X1T, X2T или Godox XPRO TTL, совместимого с фотокамерами наиболее известных брендов (Canon, Nikon, SONY, FUJIFILM, OLYMPUS, Panasonic, Pentax), легко управлять режимами и настройками вспышки дистанционно. Вспышка работает как ведущая или ведомая в соответствующих системах TTL или через синхронизаторы Godox X1T, X2T или Godox Xpro TTL.
Моделирующая светодиодная лампа мощностью 12 Вт с регулируемой цветовой температурой от 3000K до 6000K±500K с шагом 500 К поможет комфортно осветить сцену съемки и визуализировать светотеневой рисунок. Пилотный свет может также использоваться во время непродолжительной видеосъемки. Регулировка мощности пилотной лампы - 9 ступеней.
В комплект входит съемный рефлектор, который дает возможность управлять светом и использовать вспышку без дополнительных светомодифицирующих насадок.
Вспышка питается от перезаряжаемой Li-ion батареи емкостью 2600 мАч. От полностью заряженного аккумулятора вспышка выдает до 320 импульсов полной мощности. Аккумулятор заряжается менее 2,5 часов, зарядное устройство с индикацией уровня заряда в комплекте.
Кронштейн-адаптер AD-E2 входит в комплект, устанавливается на студийную стойку с креплением 5/8" и помогает плавно регулировать угол наклона вспышки в пределах 180 градусов. Кронштейн изготовлен из металла и включает в себя крепление для зонта.
Для удобства транспортировки и хранения вспышка поставляется в полужесткой сумке-кейсе.
Характеристики:
- мощность - 300 Дж
- цветовая температура - 5600 К
- длительность импульса - от 1/220 до 1/10200 с
- количество импульсов при полной мощности - 320
- пилотный свет - 12 Вт
- стробоскоп - да
- регулировка мощности - 1/256 - 1/1
- синхронизация по 2-й шторке - да
- время перезарядки - 0,01-1,5 с
- управляемые ведомые группы - 5 групп (A, B, C, D, E)
- питание - 2600 mAh Li-ion Battery
- размер - 190×100×90 мм
- вес - 1,25 кг (с аккумулятором)