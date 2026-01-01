images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Godox Witstro AD300Pro вспышка аккумуляторная с поддержкой TTL
Артикул: DAN-6300

Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD300 Pro с поддержкой TTL.

Мощность 300 Дж. Быстрое время перезарядки 0,01-1,5 секунды. Стабильная цветовая температура 5600 К. Светодиодная пилотная лампа 12 Вт. Полностью заряженный аккумулятор позволяет произвести 320 импульсов на полной мощности. Длительность импульса от 1/220 до 1/10200 секунды, регулировка мощности в 9 стопов (от 1/256 до полной). Имеются режимы высокоскоростной синхронизации HSS (до 1/8000) и стробоскопа.

Описание

Вспышка проста и понятна в управлении. Параметры настройки, установленные при помощи панели управления, отображаются на контрастном LCD-дисплее с подсветкой. Кроме того, встроенный приемник радиосистемы Godox 2,4G X позволяет запускать и управлять параметрами вспышки по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц. При помощи дополнительно приобретаемого синхронизатора X1T, X2T или Godox XPRO TTL, совместимого с фотокамерами наиболее известных брендов (Canon, Nikon, SONY, FUJIFILM, OLYMPUS, Panasonic, Pentax), легко управлять режимами и настройками вспышки дистанционно. Вспышка работает как ведущая или ведомая в соответствующих системах TTL или через синхронизаторы Godox X1T, X2T или Godox Xpro TTL.

Моделирующая светодиодная лампа мощностью 12 Вт с регулируемой цветовой температурой от 3000K до 6000K±500K с шагом 500 К поможет комфортно осветить сцену съемки и визуализировать светотеневой рисунок. Пилотный свет может также использоваться во время непродолжительной видеосъемки. Регулировка мощности пилотной лампы - 9 ступеней.

В комплект входит съемный рефлектор, который дает возможность управлять светом и использовать вспышку без дополнительных светомодифицирующих насадок.

Вспышка питается от перезаряжаемой Li-ion батареи емкостью 2600 мАч. От полностью заряженного аккумулятора вспышка выдает до 320 импульсов полной мощности. Аккумулятор заряжается менее 2,5 часов, зарядное устройство с индикацией уровня заряда в комплекте.

Кронштейн-адаптер AD-E2 входит в комплект, устанавливается на студийную стойку с креплением 5/8" и помогает плавно регулировать угол наклона вспышки в пределах 180 градусов. Кронштейн изготовлен из металла и включает в себя крепление для зонта.

Для удобства транспортировки и хранения вспышка поставляется в полужесткой сумке-кейсе.

Характеристики:

  • мощность - 300 Дж
  • цветовая температура - 5600 К
  • длительность импульса - от 1/220 до 1/10200 с
  • количество импульсов при полной мощности - 320
  • пилотный свет - 12 Вт
  • стробоскоп - да
  • регулировка мощности - 1/256 - 1/1
  • синхронизация по 2-й шторке - да
  • время перезарядки - 0,01-1,5 с
  • управляемые ведомые группы - 5 групп (A, B, C, D, E)
  • питание - 2600 mAh Li-ion Battery
  • размер - 190×100×90 мм
  • вес - 1,25 кг (с аккумулятором)

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Falcon Eyes СС-12 сумка на колесах 101х31х26 см
Falcon Eyes СС-12 сумка на колесах 101х31х26 см
Falcon Eyes СС-12 сумка на колесах 101х31х26 см
Falcon Eyes СС-12 сумка на колесах 101х31х26 см
Наличие
более 10 шт

Сумка на колесах Falcon Eyes СС-12.

Сумка для транспортировки и хранения студийного оборудования. Имеет стяжки для фиксации, жесткое основание, амортизирующую внутреннюю отделку, сетчатые карманы и с колеса на подшипниках. Внутренний размер - 101х31х26 см.

11 520 ₽
В корзину
Grifon-2500 студийная стойка в чехле
Grifon-2500 студийная стойка в чехле
Grifon-2500 студийная стойка в чехле
Grifon-2500 студийная стойка в чехле
Наличие
в наличии 4-10 шт

Стойка Grifon-2500 предназначена для установки светового оборудования.

Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компакта и удобна в транспортировке. Быстро устанавливается путем смещения одной ступени относительно другой. Имеет крепления 1/4.

2 280 ₽
В корзину
-7 %
Raylab RF-12 фон на пружине белый/черный 150x200 см
Raylab RF-12 фон на пружине белый/черный 150x200 см
Raylab RF-12 фон на пружине белый/черный 150x200 см
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 1 дн, 14 ч

Raylab RF-12 - тканевый двусторонний фотофон с самыми популярными цветами белый/черный.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Большая рабочая поверхность позволяет снимать не только портреты, но и людей в полный рост или большие предметы.

-7 %4 500 ₽
4 180 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2601S стойка для оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Fotokvant LS-2601S стойка для оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Fotokvant LS-2601S стойка для оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Fotokvant LS-2601S стойка для оборудования с пружинным амортизатором 260 см
Наличие
более 10 шт

Стойка Fotokvant LS-2800S для оборудования.

Стандартная трехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.  Диаметр секций 35-30-25 мм. Максимальная высота - 260 см. Максимальная нагрузка - 6 кг. Вес - 2,45 кг.

3 560 ₽
В корзину
Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор
Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор
Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор
Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор
Наличие
в наличии 4-10 шт

Godox XproII C для Canon пульт-радиосинхронизатор

Пульт-радиосинхронизатор для Canon поддерживает автоматический режим TTL, стробоскопический режим, режим синхронизации по второй шторке, высокоскоростную синхронизацию с выдержками до 1/8000с. Оснащен большим ЖК-экраном с интуитивно понятным дисплеем. Дистанция 100 м, частота 2,4 ГГц, 32 канала, 5-16 групп. Функция сканирования для автоматического поиска свободного канала.

9 290 ₽
В корзину
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см
Fotokvant LS-2400 стойка легкая 240 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LS-2400 – легкая четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования.

Подходит для работы как на открытом воздухе, так и в помещении. Модель компактна и удобна в транспортировке. Максимальная высота – 240 см. Минимальная рабочая высота 77,5 см. В сложенном виде - 90,5 см. Диаметр ножек 19 мм. Диаметр секций - 25,22,19 см. Максимальная нагрузка – 2 кг. Вес 0,95 кг.

1 740 ₽
В корзину
Godox Ving V350C TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Canon
Godox Ving V350C TTL вспышка накамерная аккумуляторная для Canon
Наличие
более 10 шт

Вспышка накамерная Godox Ving V350C TTL, аккумуляторная для Canon.

Новаторская серия Godox Ving накамерных вспышек с литиево-ионным аккумулятором. Полная поддержка протокола TTL: высокоскоростная синхронизация (макс. 1/8000с), синхронизация по первой и второй шторке, компенсация экспокоррекции, режим стробоскопа, ручной режим вспышки, дистанционная настройка ID и т.п. Встроенный литиево-ионный аккумулятор (7,2В/2000мАч) обеспечивает время перезарядки вспышки 0,1с-1,7с. Удобный ЖК дисплей обеспечивает точное управление. Четыре кнопки позволяют изменять различные настройки, дисковый регулятор позволяет выбирать цифровое значение настройки. Система беспроводной передачи 2,4G. Радиус действия более 50 метров. В сочетании с беспроводным TTL передатчиком XPro-C возрастают возможности для фотосъемки (продается отдельно).

14 490 ₽
В корзину

Видео

Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Обзор светодиодных панелей Phottix M500R и M1000R RGB Panel LED Light
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть вторая
Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Elinchrom D-Lite RX ONE (20485.1) импульсный осветитель
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Монопод KingJoy MP-208F. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера