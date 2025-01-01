Falcon Eyes SS-110DG вспышка

Артикул: VBR-080

Falcon Eyes SS-110DG – компактная фотовспышка мощностью 110 Дж. Вспышка выполнена в надежном металлическом корпусе. Предназначена для работы в небольших или домашних фотостудиях, а также мини-студиях для съемки на документы.

Окажется хорошим приобретением не только для профессионального использования, но и для неопытных фотографов, которые начинают осваивать работу со студийным светом.