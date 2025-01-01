Falcon Eyes SS-110DG вспышка

Grifon SB-30120 – софтбокс стрип размером 30х120 см.
Вес - 1,3 кг.
Falcon Eyes SS-110DG – компактная фотовспышка мощностью 110 Дж. Вспышка выполнена в надежном металлическом корпусе. Предназначена для работы в небольших или домашних фотостудиях, а также мини-студиях для съемки на документы.
Окажется хорошим приобретением не только для профессионального использования, но и для неопытных фотографов, которые начинают осваивать работу со студийным светом.
Характерной особенностью для вспышек серии SS-DG является то, что корпус и все крепежные элементы выполнены из металла. Точка крепления к стойке легко передвигается вдоль корпуса вспышки, позволяя фотографу изменять баланс системы вспышка-насадка, снижая таким образом на стойку и повышая устойчивость всей системы.
Благодаря этой особенности со вспышками серии SS-DG можно эффективно использовать как легкие насадки, типа цветных фильтров и небольших зонтов, так и тяжелые софтбоксы.
Характеристики:
Зонт Grifon T-84 на просвет белого цвета.
Диаметр 84 см. Отлично подходит для студийной и стробистской съемки. Вес - 200 г.
FST UT-80 – зонт на просвет, диаметром 80 см, идеально подходит для создания мягкого рассеянного студийного освещения с минимальным количеством тени.
Зонт отлично подойдет для рекламной, каталожной или портретной съемки. Вес - 0,2 кг.
Fotokvant SB-30120BW – софтбокс размером 30х120 см с адаптером Bowens. Легкий прямоугольный стрипбокс для предметной или портретной съемки. Устанавливается на студийный осветитель для получения мягкого светового потока.
