Falcon Eyes Ultima SL-400 BW вспышка студийная

Описание

Серия Ultima SL – это студийные вспышки с байонетом Bowens и функционалом современных профессиональных моноблоков и при всем этом имеют доступную стоимость. Они имеют цифровую регулировку мощности импульса, независимую регулировку мощности моделирующей лампы, функцию «памяти» заданных настроек, светосинхронизацию с возможностью пропуска TTL импульса, возможность подключения пульта дистанционного управления c функцией радиосинхронизации (SprintTrigger 16).

Максимальная мощность моноблока Ultima 400 SL составляет 400 Дж.

Теперь в студиях, собранных на базе моноблоков Ultima SL, можно управлять параметрами всех вспышек, не перемещаясь между вспышками и используя всего один передатчик. Встроенный USB порт для пульта дистанционного управления SprintTrigger 16 с функцией радиосинхронизатора (пульт приобретается отдельно) позволяет дистанционно управлять настройками моноблока и синхронизировать импульс со срабатыванием затвора камеры.

Функции пульта:

регулировка ведущего числа (мощности),

вкл/выкл звукового сигнала,

вкл/выкл моделирующей лампы,

независимое управление параметрами каждого моноблока в группе,

объединение вспышек в группы для синхронного срабатывания и организации различных световых схем.

Длина импульса варьируется от 1/800 до 1/2000 с. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет от 0,4 до 3 сек. Мощность импульса регулируется в диапазоне от 1/1 до 1/8 (4 ступени экспозиции), индикация на дисплее 3.0-1.0 с шагом 0.1.

Мощность моделирующей лампы регулируется в диапазоне 9 ступеней. Лампа автоматически отключается через 2 часа бездействия, во избежание перегрева. Мощность галогенной лампы – 150 Вт, цоколь E27.

Будьте осторожны! При использовании галогенных ламп мощностью от 75 Вт в течение часа и более, возможен перегрев светоформирующих насадок.

Для синхронизации срабатывания затвора камеры и импульса моноблока предусмотрены следующие возможности:

светоловушка с тремя режимами работы: отключена/срабатывание по первому импульсу/пропуск предварительного импульса в режиме TTL.

синхроразъем мини-джек 3,5 мм, позволяет подключить радиосинхронизатор или синхрокабель.

разъем USB используется для подключения приемника пульта дистанционного управления с функцией радиосинхронизатора SprintTrigger 16 (пульт приобретается отдельно).

Корпус моноблока изготовлен из алюминия, байонетное крепление и кронштейн из ударопрочного ABS пластика, все зажимные винты из стали. Наклонный кронштейн поможет надежно закрепить моноблок на стойке, втулка для стоечного пальца изготовлена из алюминиевого сплава. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система активного охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.

Характеристики: