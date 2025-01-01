images
images
images
images
images
Falcon Eyes Ultima SL-300 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Ultima SL-300 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Ultima SL-300 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Ultima SL-300 BW вспышка студийная
Falcon Eyes Ultima SL-300 BW вспышка студийная

Falcon Eyes Ultima SL-300 BW вспышка студийная

Falcon Eyes
Артикул: NVF-6446

Falcon Eyes Ultima SL-300 BW – вспышка студийная имеет байонет Bowens и мощность 300 Дж. Диапазон регулировки от полной до 1/8 мощности, моделирующая лампа 150 Вт. Выполнена в алюминиевом корпусе.

Описание

Серия Ultima SL – это студийные вспышки с байонетом Bowens и функционалом современных профессиональных моноблоков и при всем этом имеют доступную стоимость. Они имеют цифровую регулировку мощности импульса, независимую регулировку мощности моделирующей лампы, функцию «памяти» заданных настроек, светосинхронизацию с возможностью пропуска TTL импульса, возможность подключения пульта дистанционного управления c функцией радиосинхронизации (SprintTrigger 16).

Максимальная мощность моноблока Ultima 300 SL составляет 300 Дж.

Теперь в студиях, собранных на базе моноблоков Ultima SL, можно управлять параметрами всех вспышек, не перемещаясь между вспышками и используя всего один передатчик. Встроенный USB порт для пульта дистанционного управления SprintTrigger 16 с функцией радиосинхронизатора (пульт приобретается отдельно) позволяет дистанционно управлять настройками моноблока и синхронизировать импульс со срабатыванием затвора камеры.

Функции пульта:

  • регулировка ведущего числа (мощности),
  • вкл/выкл звукового сигнала,
  • вкл/выкл моделирующей лампы,
  • независимое управление параметрами каждого моноблока в группе,
  • объединение вспышек в группы для синхронного срабатывания и организации различных световых схем.

Длина импульса варьируется от 1/800 до 1/2000 с. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет от 0,4 до 2,5 сек. Мощность импульса регулируется в диапазоне от 1/1 до 1/8  (4 ступени экспозиции), индикация на дисплее 3.0-1.0 с шагом 0.1.

Мощность моделирующей лампы регулируется в диапазоне 9 ступеней. Лампа автоматически отключается через 2 часа бездействия, во избежание перегрева. Мощность галогенной лампы – 150 Вт, цоколь E27.

Будьте осторожны! При использовании галогенных ламп мощностью от 75 Вт в течение часа и более, возможен перегрев светоформирующих насадок.

Для синхронизации срабатывания затвора камеры и импульса моноблока предусмотрены следующие возможности:

  • светоловушка с тремя режимами работы: отключена/срабатывание по первому импульсу/пропуск предварительного импульса в режиме TTL.
  • синхроразъем мини-джек 3,5 мм, позволяет подключить радиосинхронизатор или синхрокабель.
  • разъем USB используется для подключения приемника пульта дистанционного управления с функцией радиосинхронизатора SprintTrigger 16 (пульт приобретается отдельно).

Корпус моноблока изготовлен из алюминия, байонетное крепление и кронштейн из ударопрочного ABS пластика, все зажимные винты из стали. Наклонный кронштейн поможет надежно закрепить моноблок на стойке, втулка для стоечного пальца изготовлена из алюминиевого сплава. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система активного охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.

Характеристики:

  • мощность импульсного света, Дж – 300
  • ведущее число вспышки (iso 100) – 58
  • диапазон регулировки мощности – off, от 1/1 до 1/8 (индикация на дисплее 3.0-1.0 с шагом 0.1)
  • время полной зарядки, с – от 0,4 до 2,5
  • длительность импульса – от 1/800 до 1/2000
  • цветовая температура импульсной лампы, К – 5600±200
  • мощность пилотного света, Вт – 75, цоколь E27
  • уровни яркости лампы пилотного света – 9 уровней (от l1 до l9)
  • байонет – Bowens
  • синхронизация – синхроразъем 3,5 мм, световой импульс (по первому или второму импульсу), пульт ду с функцией радиосинхронизации sprinttrigger 16 (опция)
  • возможность работы от аккумулятора – нет
  • длина синхрокабеля, м – 3
  • длина силового кабеля, м – 5
  • защита от перегрева – отключение через 2 часа бездействия
  • предохранитель – 5 А, 250 В (+запасной предохранитель)
  • электропитание – 220-240 в , 50 гц
  • напряжение на синхроконтакте, В – 5
  • размеры вспышки без крепления и рукоятки, мм – 198х127х127
  • с креплением и рукояткой, мм – 315х230х127
  • размеры упаковки, мм – 340х220х200
  • вес вспышки, кг – 1,57
  • вес с упаковкой, кг – 2,44

Комплектация

  • Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima SL-300 BW.
  • Импульсная лампа.
  • Моделирующая лампа 150 Вт, Е27.
  • Синхрокабель PC Sync-mini jack 3,5 мм, 3 м.
  • Кабель питания, 5 м.
  • Руководство по эксплуатации.
  • Гарантийный талон.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

-15 %
Falcon Eyes LSB-3JS журавль-кран со стойкой
Арт. VBR-205
Falcon Eyes LSB-3JS журавль-кран со стойкой
Наличие
Центральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes LSB-3JS – журавль-кран с усиленной стойкой для фотооборудования.

В качестве противовеса используется мешок с песком. ;

-15 %9 890 ₽
8 400 ₽
В корзину
-15 %
Falcon Eyes R-175 BW стандартный рефлектор с байонетом Bowens
Арт. VBR-334
Falcon Eyes R-175 BW стандартный рефлектор с байонетом Bowens
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: более 10 шт
до конца распродажи 11 дн

Falcon Eyes R-175 BW – стандартный рефлектор с матовой отражающей поверхностью. Внешний диаметр 175 мм, посадочный диаметр 100 мм.

Байонет Bowens.

-15 %1 890 ₽
1 600 ₽
В корзину
-10 %
Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м
Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м
Арт. FTR-597
Grifon W-053 фон пятнистый цвета осенней листвы 2,7х5 м
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 6 ч

Тканевый фон Grifon. Материал – хлопок. Размер 2,7х5,0 м. Плотность полотна 111 г/кв.м. По одной стороне фон прошит специально для монтирования на перекладину. Целесообразно использовать с системой установки фона ворота.

-10 %5 870 ₽
5 280 ₽
В корзину

Видео

Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Микрофоны. Обзор микрофонов-пушка
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Обзор моторизированной системы подъема фонов Fotokvant B-3W-MT
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
Свадебная фотосъемка с естественным светом. Советы, хитрости и позирование. Ч2
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
На что нужно обратить внимание при фотосъемке бутылки вина
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера