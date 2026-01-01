Raylab RP-mini лампа-вспышка 50 Дж

Артикул: FTR-191

Raylab RP-mini - лампа-вспышка мощностью 50 Дж, с цоколем Е27.

Лампа-вспышки с матированным колпаком сферической формы, позволяет получить широкий угол освещения и мягкий свет. Ее удобно применять в небольшой студии во время предметной или портретной съемки.

Лампа имеет встроенную ловушку по инфракрасному или световому импульсу.

