YongNuo YN300II 3200-5500 К LED-осветитель на 300 светодиодов с изменяемой цветовой температурой

Описание

Триста мощных светодиодов производят мягкое и равномерное освещение, добиться которого с помощь других средств довольно сложно.

Управление мощностью осветителя Yongnuo YN-300 осуществляется с помощью пульта ДУ (дальность до 8 м). Данным пультом также можно управлять спуском затвора фотокамер Canon, Nikon, Sony и Pentax, которые оснащены инфракрасным датчиком.

Управление мощностью осуществляется как в ручную, так и автоматически, с помощью встроенного датчика (при повышении яркости окружающего света светильник снижает мощность и наоборот).

Светодиодный светильник YongNuo LED YN-300 имеет цветовую температуру 5600К и коэффициент цветопередачи 87,5%. Эти показатели намного превышают подобные технические характеристики большинства осветительных приборов, представленных на рынке. В комплект поставки входят четыре разноцветных светофильтра, с помощью которых можно регулировать цветовую температуру. Идущие в комплекте светофильтры (оранжевый, красный, синий и матовый белый) и горизонтальные и вертикальные шторки позволяют изменять цвет и направление светового потока осветителя.

YN-300 оснащен новой информативной панелью управления, на которой отображается все необходимые при использовании светильника данные:

уровень яркости, заряда батареи, информация о текущем режиме и т.д.

Установленные настройки сохраняются и остаются при следующем включении осветителя.

Крепежная система светодиодного осветителя Yongnuo YN-300 позволяет разместить его на горячем башмаке фото и видео камеры, стойке для осветителей, головки для вспышки и зонта, системе крепежа фотокамер RIG, а также держать в руках посредством специальной ручки (имеется в комплекте).

Источником питания для осветителя Yongnuo YN-300 могут служить аккумуляторы типа Sony NP-F; NP-F750; NP-F550; NP-F950/B; NP-F530; NP-F970; NP-F970/B; NP-F570; NP-F770; NP-F960; NP-F930; NP-F930/B; NP-F950; NP-F330; NP-F570/NP-F550.

Компактные размеры, легкость, чехол в комплекте делают светодиодный осветитель Yongnuo YN-300 удобным для транспортировки и использования вне студии, на пленэре.

Технические характеристики:

срок службы LED-элементов: не менее 30 000 часов

электронная начинка светильника обеспечит стабильный свет и индекс цветовой передачи даже при значительном разряде аккумуляторов

количество LED-элементов: 300 шт.

цветовая температура света: 5500К (3500К с цветным фильтром)

тип элементов питания: аккумуляторные батареи

охлаждение: естественное

мощность: около 18W

максимальная яркость: 2280 lm

CRI: ≥90%

угол освещения: 55°

рабочее напряжение: 6-9 V

дальность управления: до 8 м

размеры: 173x153x44 мм

вес: 700 грамм (без аккумулятора)

Страна изготовления – Китай.