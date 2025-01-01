images
YongNuo YN300II 3200-5500 К LED-осветитель на 300 светодиодов с изменяемой цветовой температурой
Yongnuo
Артикул: DOP-001

Накамерный светильник на 300 светодиодов YongNuo LED YN-300 имеет возможность плавно менять цветовую температуру от 3200 К до 5500 К с помощью регулятора. Благодаря исключительной легкости и системе крепления, он может импользоваться как накамерный свет для видеосъемки, так и как стационарный осветитель. Благодаря низкому потреблению энергии и питанию от батареи, его часто используют для выездных съемок.

Описание

Триста мощных светодиодов производят мягкое и равномерное освещение, добиться которого с помощь других средств довольно сложно.

Управление мощностью осветителя Yongnuo YN-300 осуществляется с помощью пульта ДУ (дальность до 8 м). Данным пультом также можно управлять спуском затвора фотокамер Canon, Nikon, Sony и Pentax, которые оснащены  инфракрасным датчиком.

Управление мощностью осуществляется как в ручную, так и автоматически, с помощью встроенного датчика (при повышении яркости окружающего света светильник снижает мощность и наоборот).

Светодиодный светильник YongNuo LED YN-300 имеет цветовую температуру 5600К и коэффициент цветопередачи 87,5%. Эти показатели намного превышают подобные технические характеристики большинства осветительных приборов, представленных на рынке. В комплект поставки входят четыре разноцветных светофильтра, с помощью которых можно регулировать цветовую температуру. Идущие в комплекте светофильтры (оранжевый, красный, синий и матовый белый) и горизонтальные и вертикальные шторки позволяют изменять цвет и направление светового потока осветителя.

YN-300 оснащен новой информативной панелью управления, на которой отображается все необходимые при использовании светильника данные:

  1. уровень яркости,
  2. заряда батареи,
  3. информация о текущем режиме и т.д.

Установленные настройки сохраняются и остаются при следующем включении осветителя.

Крепежная система светодиодного осветителя Yongnuo YN-300 позволяет разместить его на горячем башмаке фото и видео камеры, стойке для осветителей, головки для вспышки и зонта, системе крепежа фотокамер RIG, а также держать в руках посредством специальной ручки (имеется в комплекте).

Источником питания для осветителя Yongnuo YN-300 могут служить аккумуляторы типа Sony NP-F; NP-F750; NP-F550; NP-F950/B; NP-F530; NP-F970; NP-F970/B; NP-F570; NP-F770; NP-F960; NP-F930; NP-F930/B; NP-F950; NP-F330; NP-F570/NP-F550.

Компактные размеры, легкость, чехол в комплекте делают светодиодный осветитель Yongnuo YN-300 удобным для транспортировки и использования вне студии, на пленэре.

Технические характеристики:

  • срок службы LED-элементов: не менее 30 000 часов
  • электронная начинка светильника обеспечит стабильный свет и индекс цветовой передачи даже при значительном разряде аккумуляторов
  • количество LED-элементов: 300 шт.
  • цветовая температура света: 5500К (3500К с цветным фильтром)
  • тип элементов питания: аккумуляторные батареи
  • охлаждение: естественное
  • мощность: около 18W
  • максимальная яркость: 2280 lm
  • CRI: ≥90%
  • угол освещения: 55°
  • рабочее напряжение: 6-9 V
  • дальность управления: до 8 м
  • размеры: 173x153x44 мм
  • вес: 700 грамм (без аккумулятора)

Страна изготовления – Китай.

Комплектация

  • осветительYN-300 – 1
  • светофильтры (белый, красный, оранжевый, синий) – 4 по одному
  • ручка-держатель – 1
  • пульт ДУ – 1
  • крепеж для установки в горячем башмаке (штативной головки) – 1
  • чехол
  • коробка

