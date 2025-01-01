Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель

Описание

Прибор оснащен колесом регулировки яркости, имеет индикатор заряда батареи. Светодиодная панель работает от аккумуляторов или 6 пальчиковых батареек. Низкий и бережный расход электроэнергии безопасен для окружающей среды. Прибор легкий и компактный, с успехом может использоваться и на выездных съемках.