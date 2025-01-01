Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель

Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Falcon Eyes LED-198 – легкий и компактный осветитель для видео- и фотосъемки. Специальный дизайн расположения 198 высококачественных светодиодов с длительным сроком службы обеспечивает надежную работу и поступление постоянного света. Есть возможность расширения до 9 светодиодных панелей.
Прибор оснащен колесом регулировки яркости, имеет индикатор заряда батареи. Светодиодная панель работает от аккумуляторов или 6 пальчиковых батареек. Низкий и бережный расход электроэнергии безопасен для окружающей среды. Прибор легкий и компактный, с успехом может использоваться и на выездных съемках.
