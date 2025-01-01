images
GreenBean SunLight 100 LED BW светодиодный LED-осветитель

GreenBean
Артикул: NVF-1887

GreenBean SunLight 100 LED BW – студийный LED-осветитель с мощным светодиодом в качестве источника света. Цветовая температура 5500 К. Имеет плавную регулировку мощности. Байонет Bowens делает прибор универсальным для применения моделирующих свет насадок (софтбоксы, шторки, рефлекторы и др.).

Описание

Характеристики:

  • мощность светодиода, Вт – 100
  • регулировка яркости, Вт – от 20 до 100
  • мощность светового потока – 10 000 Лм
  • цветовая температура – 5500К ±200К
  • охлаждение – конвекционное
  • байонет – Bowens
  • размеры, мм – 350х150х190

