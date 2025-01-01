GreenBean SunLight 100 LED BW светодиодный LED-осветитель

Временно нет в наличии

GreenBean SunLight 100 LED BW – студийный LED-осветитель с мощным светодиодом в качестве источника света. Цветовая температура 5500 К. Имеет плавную регулировку мощности. Байонет Bowens делает прибор универсальным для применения моделирующих свет насадок (софтбоксы, шторки, рефлекторы и др.).

