Godox LITEMONS LA300Bi осветитель светодиодный

Артикул: OLE-4641

Светодиодный осветитель мощностью до 330 Вт. Цветовая температура 2800 К-6500 К, регулировка мощности 0-100%, CRI 95+, TLCI 95+, освещенность до 127000 лк (1 м, с рефлектором), 11 предустановленных световых режима. Байонет Bowens. Возможность управления со встроенного пульта управления, дистанционно через Bluetooth со смартфона. Питание от сети. В комплект входит рефлектор.