Godox LITEMONS LA300Bi осветитель светодиодный
Godox
Артикул: OLE-4641

Светодиодный осветитель мощностью до 330 Вт. Цветовая температура 2800 К-6500 К, регулировка мощности 0-100%, CRI 95+, TLCI 95+, освещенность до 127000 лк (1 м, с рефлектором), 11 предустановленных световых режима. Байонет Bowens. Возможность управления со встроенного пульта управления, дистанционно через Bluetooth со смартфона. Питание от сети. В комплект входит рефлектор.

Описание

Характеристики:

  • Максимальная мощность 330 Вт
  • Цветовая температура 2800 К-6500 К
  • Диапазон яркости от 0% до 100%
  • CRI средний ≥95
  • TLCI средний ≥95
  • Освещенность до 127000 лк на 1 м
  • Байонет Bowens
  • Максимальное расстояние управления по Bluetooth 30 м
  • Рабочий диапазон частот 2402 МГц - 2480 МГц (BT)
  • Максимальная мощность передатчика 5 дБм
  • Источник питания 100V-240V ~ 50/60Hz
  • Температура рабочей среды -20°C ~ 40°C
  • Размер (без отражателя) 23,1×15,6×23,8 см
  • Вес нетто (без отражателя) ~ 2,5 кг

Комплектация

  • Осветитель
  • Адаптер
  • Кабель питания
  • Трос
  • Рефлектор BR30
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

