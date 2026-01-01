images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
images
Godox LC500 осветитель светодиодный
Артикул: DAN-2031

Godox LC500 осветитель светодиодный в форме трубы.

Два режима цветовой температуры 5600 К и 3300 К. Индекс CRI ˃95. Мощность 18 Вт. Яркость 1200 Lux. Встроенный аккумулятор. Легкий и компактный прибор имеет широкий спектр применения, например, в предметной съемке, различных фотосессиях, на природе, а также незаменим для освещения труднодоступных мест, где обычные осветители не помещаются из-за своих габаритов.

Описание

Цветовая температура меняется нажатием одной кнопки. С одной стороны осветителя расположены светодиоды с цветовой температурой 5600 К, с другой 3300 К.

Высокий индекс цветопередачи позволяет получить естественные цвета и оттенки.

Диммерная регулировка мощности от 10% до 100%.

Одного цикла зарядки аккумулятора хватает на 120 минут работы осветителя на полной мощности. Полная зарядка аккумулятора займет не более 2,5 часов.

Прибор комплектуется пультом управления для регулировки яркости.

Осветитель можно установить на стойку или держать в руке.

Прибор комплектуется съемными шторками, с помощью которого можно контролировать направление светового потока.

Удобная сумка для транспортировки и хранения.

Характеристики:

  • мощность, Вт - 18
  • цветовая температура, К - 5600/3300
  • количество каналов, шт - 16
  • количество групп, шт - 6
  • яркость, Lux - 1200
  • индекс, TLCI - ≥95
  • индекс, CRI - ˃95

Комплектация

  • Корпус осветителя - 1 шт.
  • Шторки - 1 шт.
  • Пульт дистанционного управления - 1 шт.
  • Зарядное устройство - 1 шт.
  • Сумка для переноски - 1 шт.

