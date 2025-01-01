images
images
images
images
images
images
-20 %
Godox Dive Light WT25D осветитель светодиодный для подводной съемки
Godox Dive Light WT25D осветитель светодиодный для подводной съемки
Godox Dive Light WT25D осветитель светодиодный для подводной съемки
Godox Dive Light WT25D осветитель светодиодный для подводной съемки
Godox Dive Light WT25D осветитель светодиодный для подводной съемки
Godox Dive Light WT25D осветитель светодиодный для подводной съемки

Godox Dive Light WT25D осветитель светодиодный для подводной съемки

Godox
Артикул: MTG-1853

Godox Dive Light WT25D осветитель светодиодный для подводной съемки.

Подводные осветители Diving Tube открывают совершенно новые возможности в освещении под водой и позволяют работать на глубине до 40 метров. Степень защиты IP68. Мощность в подводном режиме 24 Вт. Мощность в надводном режиме 10 Вт. Цветовая температура (CCT) 5600K±300К. 

Описание

Компания Godox продолжает вдохновлять вас на исследование чудес мира, и теперь мы с радостью представляем нашу новую серию устройств для подводной съемки. Подводные осветители Diving Tube открывают совершенно новые возможности в освещении под водой и позволяют работать на глубине до 40 метров. Форма трубки, редко встречающаяся в традиционных осветителях для дайвинга, позволяет легко направлять свет под разными углами для точного освещения и создания желаемого эффекта. Уникальная конструкция осветителей освещает большую площадь, позволяя вам запечатлеть еще больше подводных красот. Излучаемый свет поражает своей равномерностью, что придает вашим подводным снимкам сказочную атмосферу.

Для освещения под водой не достаточно естественного освещения, солнце не сможет помочь вам в этом, а осветители серии WT могут. Поскольку в воде чрезвычайно слабое освещение, при погружении под воду осветитель серии WT автоматически переходит в режим высокой мощности, предлагая вам больше света. Благодаря этому от вас не скроется ни один подводный обитатель, именно в том цвете, в котором он задуман самой природой.

Оба конца осветительного устройства оснащены резьбовыми отверстиями диаметром 1/4 дюйма, которые предназначены для установки шарового держателя или других аксессуаров. Это позволит освободить руки и обеспечит удобство съемки под водой. Держатели для осветителей продаются отдельно и расширяют возможности настройки освещения.

В режиме FX доступно 13 световых эффектов.

При использовании осветителей не под водой, приложение Godox Light позволяет быстро изменить яркость, цветовую температуру, световой эффект и другие настройки прямо с вашего смартфона, обеспечивая более простой и эффективный творческий процесс.

Характеристики: 

  • Модель WT25D
  • Входные параметры питания 5В/2.5A 9В/1.5A 12В/1A 15В/0.8A 20В/0.75A
  • Мощность в подводном режиме 24Вт
  • Мощность в надводном режиме 10Вт
  • Разъем для зарядки Type-C
  • Цветовая температура (CCT) 5600K±300К
  • Индекс CRI ≥96
  • Индекс TLCI ≥96
  • Регулировка яркости 0%-100%
  • Степень защиты IP68 (глубина до 40 метров)
  • Время зарядки 2ч
  • Количество световых эффектов 13
  • Время работы от аккумулятора (100% яркость) ≈1ч (под водой)≈2ч20мин (вне воды)
  • Способы дистанционного управления мобильное приложение через Bluetooth
  • Дальность управления Bluetooth до 25м (только вне воды)
  • Температура эксплуатации -10°С…+40°С
  • Размеры 57*52*250мм
  • Вес 0.64кг.

Комплектация

  • Осветитель ×1
  • Ремешок ×1
  • Шарнир 1/4" - 1" ×1
  • Сумка ×1
  • Кабель для зарядки Type-C ×1

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Видео

Видеообзор &quot;Параболические глубокие софтбоксы. Phottix (82723) Raja Deep 60&quot;
Видеообзор "Параболические глубокие софтбоксы. Phottix (82723) Raja Deep 60"
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
FeiyuTech AK4500 стабилизатор для видеосъемки. Обзор
6 советов по съемке новорожденных
6 советов по съемке новорожденных
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Обзор Fotokvant GLOVES-03 перчатки тактические для фотографов и операторов
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера