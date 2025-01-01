images
-20 %
Godox Dive Light RGBWW WT40R осветитель светодиодный для подводной съемки
Godox
Артикул: MTG-1851

Godox Dive Light RGBWW WT40R осветитель светодиодный для подводной съемки. 

Подводные осветители Diving Tube открывают совершенно новые возможности в освещении под водой и позволяют работать на глубине до 40 метров. Степень защиты IP68. Мощность в подводном режиме 42 Вт. Мощность в надводном режиме 10 Вт. Цветовая температура (CCT) 1800K~10000К. Режимы работы CCT, HSI, RGBW, GEL, FX. 

Описание

Компания Godox продолжает вдохновлять вас на исследование чудес мира, и теперь мы с радостью представляем нашу новую серию устройств для подводной съемки. Подводные осветители Diving Tube открывают совершенно новые возможности в освещении под водой и позволяют работать на глубине до 40 метров. Форма трубки, редко встречающаяся в традиционных осветителях для дайвинга, позволяет легко направлять свет под разными углами для точного освещения и создания желаемого эффекта. Уникальная конструкция осветителей освещает большую площадь, позволяя вам запечатлеть еще больше подводных красот. Излучаемый свет поражает своей равномерностью, что придает вашим подводным снимкам сказочную атмосферу.

Для освещения под водой не достаточно естественного освещения, солнце не сможет помочь вам в этом, а осветители серии WT могут. Поскольку в воде чрезвычайно слабое освещение, при погружении под воду осветитель серии WT автоматически переходит в режим высокой мощности, предлагая вам больше света. Благодаря этому от вас не скроется ни один подводный обитатель, именно в том цвете, в котором он задуман самой природой.

Благодаря разнообразию оттенков, доступных вам в режимах CCT, HSI, GEL и RGBWW в серии WT-R, вы можете запечатлеть пугливых существ с помощью красного света или развить свое творческое мастерство во время погружения и насладиться игрой цвета и света.

Оба конца осветительного устройства оснащены резьбовыми отверстиями диаметром 1/4 дюйма, которые предназначены для установки шарового держателя или других аксессуаров. Это позволит освободить руки и обеспечит удобство съемки под водой. Держатели для осветителей продаются отдельно и расширяют возможности настройки освещения.

В режиме FX доступно 13 световых эффектов.

При использовании осветителей не под водой, приложение Godox Light позволяет быстро изменить яркость, цветовую температуру, световой эффект и другие настройки прямо с вашего смартфона, обеспечивая более простой и эффективный творческий процесс.

Характеристики: 

  • Модель WT40R
  • Входные параметры питания  5В/3A 9В/3A 12В/3A 15В/2.7A 20В/2A
  • Мощность в подводном режиме 42 Вт
  • Мощность в надводном режиме 10 Вт
  • Разъем для зарядки Type-C
  • Цветовая температура (CCT) 1800K~10000К
  • Индекс CRI ≥96
  • Индекс TLCI ≥96
  • Регулировка яркости 0%-100%
  • Режимы CCT, HSI, RGBW, GEL, FX
  • Степень защиты IP68 (глубина до 40 метров)
  • Время зарядки 2ч20мин
  • Количество световых эффектов 37
  • Время работы от аккумулятора (100% яркость) ≈1,30 ч (под водой)≈5ч 50 м (вне воды)
  • Способы дистанционного управления мобильное приложение через Bluetooth
  • Дальность управления Bluetooth до 25м (только вне воды)
  • Температура эксплуатации -10°С…+40°С
  • Размеры 57*53*380мм
  • Вес 1,1 кг.

Комплектация

  • Осветитель ×1
  • Ремешок ×1
  • Шарнир 1/4" - 1" ×1
  • Сумка ×1
  • Кабель для зарядки Type-C ×1

