Fujimi FJLED-5010 универсальный свет для фото- и видеокамер

Артикул: NVF-1802

Fujimi FJLED-5010 – легкий и компактный осветитель для создания равномерного света. Обеспечивает световой поток до 400 Люкс/м при цветовой температуре 3500 К. Данная модель изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает ей долгий срок эксплуатации.