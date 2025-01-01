images
Fujimi FJLED-5010 универсальный свет для фото- и видеокамер

Fujimi FJLED-5010 универсальный свет для фото- и видеокамер

Fujimi
Fujimi FJLED-5010 – легкий и компактный осветитель для создания равномерного света. Обеспечивает световой поток до 400 Люкс/м при цветовой температуре 3500 К. Данная модель изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает ей долгий срок эксплуатации.

 

Описание

Характеристики:

  • тип – светодиодный
  • режим работы – импульсный/постоянный
  • питание – 16,8 В
  • мощность – 9 Вт
  • размеры (ДхВхШ), мм – 89х127х137
  • вес, г – 407

