Fujimi FJLED-209AS универсальный свет с регулировкой мощности для фото- видеосъемки

Fujimi
Артикул: NVF-1804

Fujimi FJLED-209AS – легкий и компактный осветитель для создания равномерного освещения объектов видео- или фотосъемки. Данная модель изготовлена из высококачественных материалов, что обеспечивает ей долгий срок эксплуатации.

Описание

Характеристики:

  • тип света – светодиодный
  • режим работы – постоянный
  • питание – от аккумулятора
  • мощность – 12 Вт
  • размеры (ДхВхШ), мм – 160х105х35
  • вес, г – 240

Комплектация

  • Осветитель.
  • Литиевая батарея 2200 мАч.
  • Зарядное устройство.
  • Блок питания.
  • Шаровая голова.
  • Диффузный фильтр.
  • Лампа.
  • Чехол.

Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Лапки для моноподов. Сравнительный обзор
